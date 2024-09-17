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Сын саратовского чиновника, обвиняемый в убийстве собак, собрался на СВО

Обвиняемый в убийстве сын саратовского чиновника планирует уйти на СВО

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Elnur/Shutterstock/FOTODOM

В Саратовской области сын вице-губернатора, которого подозревают в убийстве собак, планирует отправиться в зону СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на «Версия-Саратов».

В Балаклавском областном суде информацию о том, что Иван Пивоваров, родственник чиновника Игоря Пивоварова, отправится на фронт, не подтвердили. По словам представителей инстанции, такая информация им еще не поступала. Адвокаты мужчины комментировать информацию отказались.

Бывшая возлюбленная, которая является потерпевшей по делу, рассказала, что узнала о намерении Пивоварова уехать на территорию проведения спецоперации из СМИ. Она боится, что мужчина может избежать наказания.

«По словам девушки, следующее заседание суда состоится только на следующей неделе», – сообщается в публикации.

Инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел 9 сентября 2022 года. По версии следствия, сын вице-губернатора находился в состоянии алкогольного опьянения. В этот день он убил двух собак, которые принадлежали его бывшей возлюбленной.

Известно, что до этого он уже был судим за избиение бывшей девушки, но суд россиянина оправдал.

Ранее в Москве мужчину задержали за то, что он выбросил трех чихуахуа с восьмого этажа.

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