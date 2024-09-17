Названа самая трендовая стрижка этой осени

Одной из самых трендовых этой осенью будет стрижка «Гильотина». Об этом «Леди Mail» рассказала технолог, эксперт бренда KERALEX Юлия Никитина.

По ее словам, волосы в этом варианте длиннее, чем предполагает стрижка пикси, но короче боба. Они будут равномерно подстрижены по всей длине.

«Если мы пофантазируем и представим приподнятые волосы, то образуется мягкая форма шара. Такая стрижка подойдет девушкам с мягкими волосами и легкой волной. Достаточно будет небольшого количества стайлинга и естественной сушки, чтобы она хорошо лежала и красиво обрамляла уши и шею», — отметила Никитина.

Она уточнила, что обладательницам жестких волос придется тратить больше сил на то, чтобы уложить их. Технолог рекомендует делать «Гильотину» девушкам с пропорциональной головой, маленькими и аккуратными чертами лица и не выдающейся линией подбородка.

Стилист-парикмахер Галина Тоторина до этого говорила, что обладательницам кудрявых и вьющихся волос подойдут стрижки боб, маллет и прямое каре. При этом предварительно она советует оценить, как будет выглядеть прическа на таких волосах. Так, например, обычное прямое каре может не подойти девушкам с кудрявыми волосами, потому что пряди могут наложиться друг на друга и создать треугольную форму.

Ранее стилист оценила новую стрижку Алины Загитовой.