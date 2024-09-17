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Раскрыты причины, по которым российские школьники уходят на домашнее обучение

Педагог Луховицкий: дети на домашнем обучении не тратят время на новые предметы

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Растущая популярность домашнего обучения среди российских школьников и их родителей связана с желанием лучше подготовиться к ЕГЭ и не тратить время на новые предметы, к примеру – на семьеведение. Об этом в беседе с НСН заявил член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий.

В старших классах дети считают, что многие предметы в школе изучать необязательно, так как это лишь тратит их время на подготовку к экзаменам. Часто старшеклассники начинают подрабатывать, что невозможно сочетать с походами в школу.

Кроме того, сегодня и детей, и их родителей пугают новые предметы, которые вызывают большие сомнения и вопросы, подчеркнул Луховицкий.

«Многие родители считают, что тратить детское время, например, на изучение семьеведения или подобных предметов нет смысла. Они ищут такие школы, в которых этих предметов нет», — объяснил специалист.

Напомним, исследователи МГПУ выяснили, что с 2016 года в России количество детей, обучающихся вне традиционных школьных классов, возросло в десять раз. Отмечается, что увеличение интереса к семейному обучению и онлайн-школам было замечено во время пандемии коронавируса, однако этот тренд остался актуальным и после ее завершения.

Эксперты ранее заявили о преимуществах онлайн-обучения школьников над обычным.

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