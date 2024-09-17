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На западе Москвы произошел пожар

На западе Москвы произошел пожар в административном здании

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На западе Москвы на 4-й Магистральной улице произошел пожар в четырехэтажном административном здании. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» в своем Telegram-канале.

По данным источника, из горящего здания спасены четыре человека, в том числе двоих эвакуировали из лифтов. Отмечается, что открытое горение было ликвидировано.

Подробности случившегося уточняются.

13 сентября в подмосковной Шатуре загорелся цех по производству мебельной продукции. Огонь распространился на площади 3,6 тысячи квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало. На месте происшествия работали 70 специалистов и 14 единиц техники, сообщили в МЧС. 12 сентября в Московской области загорелся цех по производству резино-технических изделий. Инцидент произошел в поселке Серпуховской. Пламя охватило 1,2 тысячи квадратных метров.

Ранее в Москве загорелся магазин «Смешные цены».

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