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«Не удивляет»: звездный адвокат прокомментировал задержание Эльмана Пашаева

Адвокат Жорин: о виновности Пашаева говорить преждевременно

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Адвокат Сергей Жорин, представляющий интересы российских медиаперсон, высказался о задержании Эльмана Пашаева в беседе с изданием «Страсти».

«Не стану здесь предсказывать, что ему может грозить. Единственное, могу сказать, безотносительно данного гражданина, что лицо считается невиновным до вступления в силу обвинительного приговора суда. Поэтому вообще говорить о чьей-либо виновности, пока эта вина не доказана, наверное, преждевременно», — приводит слова Жорина СМИ.

Юрист добавил, что не считает возможным комментировать уголовные дела, в которых не участвует. Также Жорин уточнил, что как обычного гражданина его не удивляет все, что происходит «с данным персонажем из СМИ».

До этого в пресс-службе СК РФ сообщили, что бывший адвокат Пашаев задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, мужчина обещал мужу «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексею, что за крупное вознаграждение поможет его супруге избежать ответственности.

Ранее СК показал видео с задержанием экс-адвоката Пашаева.

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