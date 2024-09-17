В Госдуме оценили танцы девушек рядом с храмом Николая Чудотворца

Станцевавшие около храма в Москве девушки не оскорбили чувства верующих, но сознательно нарушили закон. Так в беседе с 360.ru инцидент прокомментировал зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов.

Напомним, в Москве засняли девушек, которые в открытой одежде исполняли вызывающий танец около храма Николая Чудотворца в момент, когда из храма слышится звон колоколов. По мнению Милонова, их действия продиктованы желанием быстро прославиться и показать себя.

«Когда мозгов нет, а стремление себя каким-то образом показать есть. Умом, красотой или чем-то, извините, не вышли, вот соответственно экзальтированная выходка», — заявил депутат.

В поисках сиюминутной славы люди начинают вести себя одинаково, а когда их задерживают, говорят, что о последствиях не думали, отметил Милонов. Однако, по его мнению, подобные «модные тенденции», когда из-за скандала человек может прославиться на всю страну, уже не так популярны и скоро совсем пропадут.

Девочки, исполнившие танец, не оскорбили чувства верующих, однако нарушили закон, добавил парламентарий.

«Закон говорит «нельзя», надо уважать закон», — заключил депутат.

Сообщалось, что после публикации видео с танцев девушек, ими заинтересовалась полиция. Сейчас полицейские пытаются установить, действительно ли танец является ли вызывающим, а заодно и ищут девушек, чтобы опросить их.

Ранее суд назначил россиянину обязательные работы по статье об оскорблении чувств верующих.