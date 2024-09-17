Шеф Ивлев оценил, стоит ли брать детей в ресторан

Детей стоит брать с собой в заведения общественного питания, в том числе, в рестораны. Об этом RuNews24.ru рассказал шеф-повар Константин Ивлев.

«Не нужно ущемлять детей. Я, например, беру своих детей с собой повсюду с самого их рождения. И мне совсем не стыдно, если ребенок капризничает или как-то плохо себя ведет. Это естественно для детей, а мы, напомню, все ими были», — сказал он.

Он отметил, что сейчас есть возможность создавать детские рестораны, где будут предусмотрены специальное меню и игровая комната. По его словам, такое времяпрепровождение позволит научить ребенка правильно относиться к еде, сидеть за столом, держать ложку и вилку, «познавать мир через цвета и вкусы продуктов». Кроме того, так у детей появится понимание того, что за обслуживание нужно платить деньги.

15 сентября данные ресурса «Чек Индекс» показали, что средняя стоимость похода в рестораны и бары в крупных городах России увеличилась на 11%. В прошлом году поход в ресторан обходился в 2,3 тыс. руб., а летом 2024-го он подорожал до 2,5 тыс. руб. При этом россияне начали активнее ходить по таким заведениям: среднее число покупок в них за июнь-август выросло на 7% по сравнению с 2023 годом.

Ранее сообщалось, что россияне перед отпуском начинают покупать по скидкам и перестают ходить в рестораны.