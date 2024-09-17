Троих детей после нападения в челябинской школе доставят в Москву

Троих детей, пострадавших при нападении на школу Челябинска, доставят во вторник на лечение в Москву, в Российскую детскую клиническую больницу. Об этом РИА Новости сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Дети будут доставлены на лечение по решению главы Минздрава России Михаила Мурашко.

Кузнецов уточнил, что один ребенок 2011 года рождения — в крайне тяжелом состоянии, двое других — в состоянии средней степени тяжести. Решение об эвакуации приняли после телемедицинских консультаций с сотрудниками федеральных медицинских центров.

16 сентября ученик школы пронес в образовательное учреждение молоток, с которым впоследствии атаковал одноклассников и преподавателей. В результате пострадали четыре человека — трое подростков и один учитель.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали нападавшего, после чего его доставили в психоневрологическую больницу. Следственный комитет РФ после произошедшего возбудил сразу два уголовных дела. Одно из них — по статье о халатности.

Ранее стало известно, что могло послужить причиной для нападения в челябинской школе.