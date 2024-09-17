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В Роспотребнадзоре обратили внимание на странности в решении ВОЗ по оспе обезьян

Глава Роспотребнадзора Попова: ВОЗ не привлекала Москву к обсуждению оспы обезьян

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Reuters

Москву не приглашали принять участие в обсуждении и выработке решения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), касающегося угрозы распространения оспы обезьян. Об этом в ходе IX Национального конгресса бактериологов заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, пишет ТАСС.

Специалист обратила внимание, что ВОЗ объявил чрезвычайную ситуацию из-за увеличения количества пациентов с оспой обезьян, несмотря на распространение в мире и других болезней. В частности, речь идет о росте заболеваемости полиомиелитом в секторе Газа и случаях заражения холерой в разных странах.

«И принимается это решение без вовлечения в него двух ведущих центров по оспе обезьян: ни Российская Федерация, ни центр [контроля и профилактики инфекций] в [американском городе] Атланте к обсуждению этого вопроса, к выработке решения призваны не были», — сказала Попова.

14 сентября ВОЗ объявила о чрезвычайной ситуации из-за распространения оспы обезьян в ряде стран мира. Основными симптомами этого инфекционного заболевания являются повышение температуры тела, а также появление тошноты и сыпи.

Ранее в азиатской стране из-за оспы обезьян ужесточили правила въезда для туристов.

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