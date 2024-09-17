Фитнес-эксперт раскрыл, почему важно чередовать тренировки разных групп мышц

Тренировки на разные группы мышц лучше чередовать, чтобы мышцы успевали восстановиться. Об этом рассказал фитнес-директор World Class Калининград Евгений Мосалев, передает Pravda.Ru.

Так, например, если сегодня была тренировка плеч и грудного отдела, в другой раз можно отработать ягодицы, бедра, голень, пояснил эксперт. Кроме того, можно тренировать грудную клетку и трицепс, спину и бицепс, чтобы менять цепь мышц.

«Начинать нужно с базовых упражнений: приседаний, наклонов вперед, тяги и жима. Также горизонтальную и вертикальную тяги, жимы вперед и наверх из положения сидя», — посоветовал Мосалев.

До этого Евгений Мосалев говорил, что после силовых тренировок необязательно делать растяжку. Однако, по его словам, растягивание мышц позволит повысить эффективность процесса восстановления тканей после нагрузок. Эксперт уточнил, что упражнения для растяжки подбираются с учетом того, какую группу мышц спортсмен тренировал. Так, например, после отжиманий и жима сидя в горизонтальной плоскости можно потянуться в обратную сторону, то есть отвести плечо назад.

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