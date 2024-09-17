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Двоих детей после нападения в школе Челябинска перевезут в Москву на лечение

ТАСС: двух детей, пострадавших в школе Челябинска, отвезут на лечение в Москву

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Двух подростков, пострадавших во время нападения в школе Челябинска, собираются перевезти в Москву для дальнейшего лечения. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

По ее словам, дети находятся в стабильном состоянии, их прооперировали. А родители дали согласие на перевоз их в Москву для продолжения лечения. Одного ребенка прооперировали, он в состоянии средней степени тяжести, но родители не дали разрешение на транспортировку.

Утром 17 сентября в Минздраве сообщили, что двое подростков остаются в реанимации после ЧП в школе №68 в Челябинске.

Накануне ученик школы пронес в образовательное учреждение молоток, с которым впоследствии атаковал одноклассников и преподавателей. В результате пострадали четыре человека — трое подростков и один учитель. При этом двоим детям понадобилась операция.

Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали нападавшего, после чего его доставили в психоневрологическую больницу. Как писал RT, помимо молотка, у ребенка при себе были нож и пневматический пистолет.

Следственный комитет РФ после произошедшего возбудил сразу два уголовных дела. Одно из них — по статье о халатности.

Ранее журналисты узнали, что могло послужить причиной для нападения в челябинской школе.

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Нападение в школе Челябинска
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