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Профессор раскрыл, могут ли новый передающийся клещами вирус завезти в Россию

Профессор Чепурнов: новый передающийся клещами вирус могут завезти в Россию

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Global Look Press

В Россию могут завезти ортонайровирус, случай которого зафиксировали в Китае у мужчины, которого укусил клещ. Об этом Pravda.Ru рассказал глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Чисто теоретически, скорее, можно завезти вирус, впрочем, и клещей — тоже, потому что поток нашей торговли с Китаем очень высок. Вопрос: эти клещи уживутся ли здесь климатически или нет? Зайдет ли занос такого клеща? Будет ли ему здесь комфортно? Или ему, не дай бог, будет суперкомфортно?» — уточнил специалист.

При этом Чепурнов отметил, что пока случаи заболевания на территории страны не зафиксированы.

8 сентября сообщалось, что китайские ученые из Пекинского института микробиологии и эпидемиологии обнаружили новый вирус, который переносится клещами и вызывает поражение нервной системы. Болезнь опасна для человека. Открытый патоген назвали вирусом водно-болотных угодий, или WELV. Впервые его нашли у 61-летнего мужчины, который попал в больницу после укуса клеща во время посещения парка во Внутренней Монголии на севере Китая. У пациента появилась лихорадка, головная боль и рвота.

Ранее медики предупредили о страшных последствиях распространения «супербактерий».

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