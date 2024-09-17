В Петербурге квир-блогер убил активиста и показывал его тело в соцсетях

В Ленобласти молодой человек пришел в полицию, чтобы заявить об убийстве активиста в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Соответствующее признание изначально 20-летний блогер Александр Синько сделал в своих соцсетях, но позже удалил. Помимо этого, он транслировал изуродованное тело знакомого. В какой-то момент молодой человек заказал такси из Петербурга в Выборг, где планировал покончить с собой, но в результате пришел в отделение полиции.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», молодой человек нанес пострадавшему активисту не менее 20 ножевых ранений. Мужчина якобы пытался изнасиловать знакомого, поэтому гость схватился за нож. Во время общения с подписчиками после убийства он заявлял, что обратится к правозащитным организациям, которые могут помочь ему уехать из страны.

Известно, что сам Синько также является активистом. Себя он считает представителем ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Убитый мужчина нередко привлекался к административной ответственности за свои акции.

Ранее суд в Ульяновске возбудил первое уголовное дело, связанное с ЛГБТ.