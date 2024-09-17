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Врач рассказала, можно ли перемещать пострадавшего в ДТП

Врач Ярцева: пострадавшего в ДТП можно перемещать

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Bilanol/Shutterstock/FOTODOM

Мнение о том, что пострадавших в результате аварии нельзя перемещать с места происшествия, является мифом. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева.

По ее словам, многие придерживаются такого правила, чтобы не усугубить повреждения.

«Все равно человека желательно аккуратно перенести в более безопасное место. И желательно не на холодную землю, а на что-то мягкое положить, удобное — на куртку или что-то. А то есть такое: а, ни в коем случае, не берите, не трогайте. Нет, трогать можно», — уточнила Ярцева.

Она добавила, что в этом случае прежде всего важно правильно оценить ситуацию, взять себя в руки и позвонить в скорую помощь, чтобы сообщить максимально точную и подробную информацию об инциденте.

В Верховном суде России до этого сообщили, что водитель может покинуть место ДТП в случае, когда оказывает помощь пострадавшему в госпитализации и нет другого способа довезти травмированного до медучреждения. Если водитель покинул место преступления, заведомо оставляя пострадавшего в опасности, его действия подпадают под статью об оставлении места ДТП.

Ранее врач рассказала, как помочь поперхнувшемуся человеку.

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