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В России поддержали штрафы для самокатчиков в 100 тысяч рублей

Автоэксперт Кадаков: штраф в 100 тысяч рублей для самокатчиков – эффективная мера

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РИА Новости

Штраф – это на сегодняшний день самая эффективная мера против нарушений пользователями кикшеринга. В том числе это касается недобросовестных россиян, которые вдвоем катаются на одном самокате, заявил RT автоэксперт, главред журнала «За рулем» Максим Кадаков.

Так специалист оценил сообщение о том, что кикшеринговый сервис «МТС Юрент» оштрафовал россиянина на 100 тыс. рублей за езду по Москве вдвоем на одном самокате.

«То, что это хоть на кого-то подействует, — это факт. Потому что других, к сожалению, способов воздействовать на таких людей нет», — заявил Кадаков.

Важно, чтобы подобных прецедентов было много, а не один-два – тогда это будет придаваться огласке, и люди будут знать о последствиях нарушений, добавил эксперт. Он напомнил, что речь идет не просто о приличных, а о больших суммах, которые взыскиваются с нарушителей, причем не по административному кодексу, а по пользовательскому соглашению.

Напомним, накануне «МТС Юрент» списал первый штраф в размере 100 тысяч рублей за езду вдвоем в Москве с банковской карты пользователя, привязанной к аккаунту. В сервисе напомнили, что кикшеринг поддержал инициативу Департамента транспорта Москвы о повышении штрафов за подобные нарушения.

Ранее сервис «Яндекс Go» впервые оштрафовал самокатчика на 100 тысяч рублей.

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