Стало известно, чипсы с каким вкусом москвичи выбирают чаще всего

Самым популярным вкусом чипсов у москвичей стали грибы. Это показало исследование пресс-службы сервиса доставки «Купер», результаты которого есть в распоряжении »Москвы 24».

Аналитики проанализировали заказы в 2024 году и выяснили, что этот вкус жители столицы выбирают в 2,6 раза чаще по сравнению с 2023 годом. В пятерку самых востребованных в этом году также вошли вкусы васаби (в 2,5 раза), барбекю (в 1,9 раза), сыр и лосось (в 1,4 раза). В исследовании уточнили, что зимой москвичи чаще выбирают снеки со вкусом лосося, весной — с грибами, а летом — классические с сыром.

Спрос на чипсы в средних (90 граммов) и маленьких (70 граммов) упаковках вырос в 3,1 и в 1,9 раза соответственно. В этом году жители Москвы также стали в шесть раз чаще заказывать низкокалорийные чипсы — фруктовые, овощные, нутовые и протеиновые.

Опрос сервиса Туту, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что напитки, сладости и мороженое вошли в топ покупок, которые россияне чаще всего совершают в поездах. На первом месте среди покупок вода, чай, кофе и газировка — их покупают 19,69% путешественников. На втором месте сладости: печенье, пастила, вафли, шоколад и батончики — их приобретают 8,25% опрошенных. А мороженым предпочитают полакомиться в поездках 7,08%. Далее по популярности следуют снеки — сухарики и чипсы, их заказывают в поездах 6,13% путешественников.

Ранее было названо количество чипсов и сухариков, безопасное для здоровья.