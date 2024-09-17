Профессор рассказал, как избежать сердечно-сосудистых болезней

Регулярная проверка своего здоровья поможет не допустить развития сердечно-сосудистых болезней. Об этом kp.ru рассказал заведующий отделением рентгенохирургических (рентгенэндоваскулярных) методов диагностики и лечения Научно-клинического центра №1 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор Сергей Абугов.

Пройти медицинское обследование, в том числе, для оценки показателей сердечно-сосудистого здоровья, можно в рамках бесплатной диспансеризации по полису ОМС. По словам врача, пациентам в возрасте от 40 лет проходить диспансеризацию нужно каждый год.

«Если вам назначили статины для коррекции холестеринового спектра, обязательно принимайте их. В случае непереносимости или неэффективности статинов врач может подобрать другие препараты. Главное — не пускать ситуацию на самотек. Холестериноснижающая терапия действительно спасает жизнь», — отметил Абугов.

Ученые из Государственного университета Сан-Паулу (Бразилия) до этого установили, что ВИИТ (высокоинтенсивные интервальные тренировки) эффективнее всего снижают риск атеросклероза у пожилых женщин.

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