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В Сумской области из-за повреждения инфраструктуры произошли отключения света

Энергетическая инфраструктура в украинских Сумах получила повреждения

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Shutterstock/RONEDYA

Энергетическая инфраструктура в городе Сумы, расположенном на северо-востоке Украины, получила повреждения. Об этом сообщается в Telegram-канале энергетической компании «Сумыоблэнерго».

В заявлении отмечается, что из-за нанесенного объектам ущерба в Сумской области произошли отключения света. Проблемы с электроснабжением зафиксировали в административном центре региона, а также Конотопском, Сумском и Ахтырском районах.

К текущему моменту сотрудники компании частично восстановили подачу энергии. Ремонтные работы продолжаются, уточняется в публикации.

16 сентября украинское издание «Страна.ua» сообщило, что энергетической системе страны грозит фрагментация на отдельные «острова». Из-за этого в зимние месяцы в регионах Украины могут наблюдаться массовые отключения света.

При этом Центральный диспетчер не сможет предотвратить «тотальное погружение во тьму» отдельных областей, считают опрошенные журналистами эксперты. У него просто не получится перенаправить в обесточенные субъекты электричество из иных регионов.

Ранее в украинском правительстве признали уничтожение всех теплоэлектроцентралей, питавших город Харьков.

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