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Три человека погибли при крушении вертолета Robinson в Амурской области

ТАСС: в результате крушения вертолета в Приамурье погибли пилот и два пассажира

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Виталий Аньков/РИА Новости

Пропавший 16 сентября в Амурской области вертолет Robinson R66 нашли разбившимся, а находившихся на борту трех человек — мертвыми. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу МЧС Зейского округа.

«Вертолет обнаружен, все трое погибли. Вертолет обнаружен на том же месте, где был оставлен [аварийный] маяк», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала 112, на борту воздушного судна находились владелец золотодобывающей компании ООО «Хэргу» Микаел Арутюнян, его помощник Шерам Товмасян, а также пилот Юрий Барабаш.

Возможной причиной крушения называют техническую неисправность.

О пропаже вертолета сообщалось накануне: спасатели получили оповещение аварийного радиомаяка с воздушного судна. Сигнал вертолета исчез в болотистой местности Зейского округа в районе поселков Береговой и Кировский. Поиски вели с неба и на земле.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее сообщалось о крушении президентского вертолета в Зимбабве.

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