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Мужчина избил задиристого подростка на детской площадке в Твери

В Твери мужчина избил подростка на детской площадке

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Depositphotos

В Твери местный житель избил задиристого подростка на детской площадке. Об этом сообщает tvtver.ru.

По информации издания, инцидент произошел на улице Есенина в Заволжском районе города. Мужчина вышел из подъезда многоквартирного дома и подошел к мальчику, который гулял с друзьями на детской площадке. После короткой беседы местный житель напал на несовершеннолетнего и стал его избивать.

Подросток попытался скрыться от агрессора бегством, но у него ничего не вышло. После избиения мужчина вернулся домой.

Жители окрестных домов рассказали, что пострадавший подросток имеет задиристый характер, передает tvtver.ru. Ситуацией заинтересовались в Следственном комитете России, председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Ранее женщина напала на ребенка на детской площадке в Петербурге.

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