Спасатели нашли место крушения вертолета Robinson R66 в Приамурье

В Приамурье нашли место крушения вертолета Robinson R66, на борту которого было три человека. Об этом сообщил амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности.

«Произведен спуск двух спасателей для подготовки вертолетной площадки и осмотра места происшествия», — отметили в ведомстве.

Накануне с воздушного судна Robinson R-66 спасатели получили оповещение аварийного радиомаяка. На борту были пилот и два пассажира.

ЕДДС округа названный район сочли труднодоступным. Туда уже вылетели спасатели. Кроме того, поиски воздушного судна ведут две наземные группы: золотодобывающей компании «ХЭРГУ» и Дальневосточного авиационного поисково-спасательного центра.

Во вторник, 17 сентября, следователи возбудили уголовное дело по факту пропажи вертолета по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК РФ («Нарушение правил движения и эксплуатации воздушного судна»).

Ранее в Ставропольском крае разбился самолет.