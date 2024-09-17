Молодым россиянам призвали выдавать жилье и авто за рождение детей

Призыв депутатов Госдумы к россиянкам рожать в 18-19 лет – это только очередной лозунг, за которым нет никаких конкретных мер по улучшению демографической ситуации, считает общественный деятель Андрей Ковалев. В беседе с 360.ru он предложил предоставлять молодым семьям однокомнатную квартиру сразу после появления на свет малыша.

Россиянки начнут рожать в раннем возрасте, если будут точно уверены в благополучном будущем. Поэтому сразу после рождения малыша они должны немедленно получать однокомнатную квартиру, уверен Ковалев. Кроме того, только что родившая женщина, по его мнению, должна получать пособие в размере минимум 50 тыс. рублей.

«Зная, что государство даст квартиру и ежемесячную финансовую поддержку, женщина не станет делать аборт, а непременно родит», — считает эксперт.

В России нужна программа по повышению рождаемости с конкретными мерами, согласен общественный деятель Владимир Михайлов. Он предложил работать над повышением зарплат россиян до уровня лидирующих мировых стран – до 2,5 тыс. долларов в месяц. Многодетным семьям нужна поддержка – так, если на свет появилось более трех детей, то семье нужно бесплатно представлять машину типа минивэна, считает эксперт.

Если подобные меры не принять, то через поколение население страны сократится со 145 млн человек до 75 млн, а еще через поколение – до 38 млн жителей, предупредил Михайлов.

Напомним, до этого депутат Госдумы от Свердловской области Жанна Рябцева призвала россиянок рожать в 18-19 лет, потому что «студенческие семьи — лучшие семьи». А депутат Нина Останина предложила запустить в России специальную демографическую операцию», включив многодетность в идеологию страны, подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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