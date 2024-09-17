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В суде сообщили, когда задержанному главе «ЕРСМ Сибири» изберут меру пресечения

Меру пресечения главе «ЕРСМ Сибири» по делу о мошенничестве изберут 17 сентября

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Depositphotos

Меру пресечения руководителю ООО «ЕРСМ Сибири» Роману Безрукову, подозреваемому в хищении средств у министерства обороны РФ, изберут 17 сентября 2024 года. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Красноярского края.

В заявлении уточняется, что заседание состоится в Центральном районном суде Красноярска. Оно начнется в 19:00 по местному времени (15:00 мск).

16 сентября министерство внутренних дел РФ возбудило уголовное дело о хищении около 1 млрд рублей у военного ведомства страны. Как рассказали в правоохранительных органах, деньги были присвоены во время строительства центра управления связи.

В результате одним из фигурантов дела, заведенного по статье о мошенничестве в особо крупном размере, стал Безруков. Следствие считает, что руководитель ООО «ЕРСМ Сибири» вместе с сообщниками вывел в теневой оборот не менее 993 млн 812 тыс. рублей, полученных при выполнении государственного контракта.

Сейчас подозреваемый находится под стражей, его задержали в Красноярске. При этом агентство ТАСС со ссылкой на источники сообщило, что общая сумма похищенных Безруковым средств может превысить 2,5 млрд рублей.

Ранее в правоохранительных органах заявили о попытке руководителя ООО «ЕРСМ Сибири» сбежать при задержании.

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