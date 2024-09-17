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Россиян предупредили об опасности слежки за ними через веб-камеры ноутбуков

ИБ-эксперт Максимова: мошенники могут следить за людьми через камеры ноутбуков

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Depositphotos

Веб-камера ноутбука может использоваться для слежки за людьми – мошенники могут активировать ее удаленно без ведома владельца устройства. Об этом доктор технических наук, заведующая кафедрой КБ-4 «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Елена Максимова предупредила в беседе с RT.

По идее, для включения камеры и передачи видео нужно запустить соответствующее ПО, однако мошенники могут делать это с помощью удалённого доступа. Причем включить ноутбук и активировать камеру можно даже если устройство находится в спящем режиме.

«Для активации камеры мошенники используют фишинговые атаки, зараженные файлы или уязвимости в операционной системе, которые позволяют им установить вредоносное программное обеспечение», — объяснила эксперт.

Главный признак несанкционированного доступа к ноуту – это мигание лампочки ноута, даже самое короткое. Сюда же относятся зависание устройства, быстрый разряд, появление новых программ без участия владельца.

Для защиты от мошенников и слежки через вебку нужно соблюдать правила кибербезопасности. В первую очередь важно помнить о запрете переходить на незнакомые сайты, открывать ссылки в сообщениях и так далее. Какие-либо программы и приложения можно скачивать только с официальных ресурсов. Может помочь и настройка межсетевого экрана (брандмауэра), который позволит блокировать доступ к вебке, и регулярное обновление антивирусника, отметила Максимова. Она посоветовала также использовать физическую «заглушку» на ноутбуке, которая будет закрывать обзор камеры.

Глава проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко предупредил, что мошенники могут использовать камеры на ноутбуках для сбора конфиденциальной информации о конкретных лицах. Он подчеркнул, что привычка закрывать камеры на ноутбуках и смартфонах — это не признак паранойи, а разумная предосторожность.

Ранее Роскачество порекомендовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука.

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