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В Иркутской области пьяный сотрудник кадетского училища устроил стрельбу

IRK.ru: в Усолье-Сибирском сотрудник кадетского корпуса устроил стрельбу

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Depositphotos

В кадетском училище в Усолье-Сибирском в Иркутской области произошла стрельба. Об этом сообщили IRK.ru в региональной пресс-службе Следственного комитета.

По предварительным данным, на территории учебного заведения стрелял заместитель директора учебного заведения, который был пьян. Он также кинул шумовую гранату в казарму.

В итоге пострадали двое воспитанников. Следственный комитет начал проверку по факту инцидента. На место также выехали представители уполномоченного по правам ребенка Татьяны Афанасьевой.

Накануне в Краснодаре местный житель открыл огонь по прохожему после замечания о ненормативной лексике. Инцидент произошел на улице Байбакова. 35-летний мужчина сделал замечание незнакомцу, с которым ожидал зеленого сигнала светофора на пешеходном переходе, призвав его не использовать нецензурные слова в общественных местах.

Ранее в Москве произошла массовая драка со стрельбой.

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