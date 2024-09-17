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В Москве девушки станцевали около храма и привлекли внимание полиции

В Москве ищут девушек, которые танцевали около храма

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Телеграм-канал «Baza»

В Москве засняли девушек, которые танцевали около храма Николая Чудотворца. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На кадрах заметно, как две девушки в открытой одежде исполняют вызывающий танец в момент, когда из храма слышится звон колоколов. При этом рядом с девушками можно заметить их знакомую, которая, наиболее вероятно, снимала их.

Соответствующие материалы попали в местный Telegram-канал, внимание на ролик обратили в полиции.

«Теперь сотрудники полиции пытаются установить, действительно ли танец является ли вызывающим, а заодно и ищут девушек, чтобы опросить их», – сообщается в публикации.

До этого в Ставропольском крае молодые люди сожгли Новый завет. По словам самих студентов, они нашли книгу под забором и не знали о ее ценности, поэтому решили бросить в огонь. Суд приговорил двоих из них к двум годам и двум годам и двум месяцам лишения свободы, третий получил один год и десять месяцев условно.

Ранее в РФ потребовали изъять из продажи ершик для унитаза с изображением головы Будды.

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