Работника завода засыпало тоннами зерна в Приморье, спасти мужчину не удалось

В Приморье не смогли спасти сотрудника завода, которого засыпало тоннами зерна во время ремонта оборудования. Об этом со ссылкой на региональную прокуратуру сообщает РИА Новости.

По информации агентства, инцидент произошел 16 сентября в селе Михайловка. В ходе ремонта задвижек резервуаров для хранения продукции на комбикормовом заводе произошел сход тонн зерна, которым засыпало рабочего.

Мужчину 1972 года рождения спасти не удалось. Извлечь его из-под завалов удалось лишь сотрудникам экстренных служб.

По факту произошедшего правоохранительные органы организовали проверку соблюдений требований техники безопасности и охраны труда на заводе. Детали и обстоятельства инцидента уточняются.

До этого в Ленобласти местный житель оказался под завалами грунта, когда рыл яму для колодца. В какой-то момент его затянуло и засыпало землей.

Ранее рабочего затянуло в пресс на петербургском складе.