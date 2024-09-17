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В Москве иностранец наехал на двоих детей и стал фигурантом дела

В Москве СК возбудил дело в отношении иностранца после наезда на детей

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ГСУ СК России по г. Москве

В Москве иностранца подозревают в том, что он устроил аварию с двумя пострадавшими детьми. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Молодой человек является гражданином Таджикистана. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения. Иностранца уже допросили, сам он признал вину в полном объеме.

«В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу», – поделились в ведомстве.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. По версии следствия, молодой человек ехал на «красный» и переехал двоих детей. Приехавшие на место медики госпитализировали 12-летнюю девочку в тяжелом состоянии, мальчика спасти не удалось.

До этого в Подмосковье сотрудник ГИБДД сбил на машине троих детей 2017–2019 года рождения. Все трое пытались перебежать дорогу в неположенном месте. Всех троих направили в больницу с травмами.

Ранее в Москве автобус сбил восьмилетнего мальчика на велосипеде.

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