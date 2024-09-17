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В МЧС РФ рассказали о влиянии ливней на уровень воды в реках Сочи

МЧС РФ не зафиксировало подъема уровня воды в реках Сочи после ливней

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Уровень воды в реках в городе Сочи не поднимался до критических отметок, несмотря на обильные ливни. Об этом заявили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Краснодарскому краю, передает РИА Новости.

По информации агентства, в течение всей ночи на территории населенного пункта шли дожди. В частности, ливни не останавливались в районе побережья и в горной местности.

«Реки в руслах, подъемов до неблагоприятных и критических отметок не было», — подчеркнули в профильном ведомстве, комментируя ситуацию.

Представители международного аэропорта Сочи также рассказали журналистам, что воздушная гавань не вводила никаких ограничений на отправку и прибытие самолетов. Сейчас объект работает в штатном режиме.

14 сентября научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что как минимум в шести регионах страны в ближайшие дни ожидаются опасные погодные явления. Одним из них стал Краснодарский край, где на 14–15 сентября прогнозировали усиление ветра до 23 метров в секунду и ливни с грозами.

Ранее житель Сочи рассказал о последствиях мощного ливня, обрушившегося на город в конце августа.

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