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Россияне рассказали о самых популярных подарках с огорода

RT: четверть россиян получают в подарок кабачки

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Мария Каримова/«Газета.Ru»

Согласно опросу, россияне чаще всего получают в подарок с огородов помидоры и огурцы (по 27% каждый), кабачки (25%) и яблоки (11%). Результаты опроса публикует RT.

Данные также показывают, что картошку и другие овощи дарят 8% респондентов, а ягоды и фрукты — 2%. Респонденты отметили, что основными дарителями плодов являются родственники (17%), друзья (13%), соседи (8%) и коллеги (5%).

Участники исследования рассказали, как они используют подаренные кабачки. Оказалось, что 41% добавляют их практически во все блюда, 18% просто выбрасывают, а 15% предпочитают замораживать на зиму. 26% респондентов признались, что не помнят, что происходит с их кабачками.

В целом лишь 38% владельцев огородов занимаются заготовками на зиму. Остальные предпочитают делиться урожаем: 28% отдают овощи и фрукты родственникам, еще 12% — соседям. 7% обменивают или продают лишние запасы, а 6% приносят их на работу для коллег. 9% сразу готовят свежие блюда из собранных овощей и фруктов.

«Наиболее распространенный урожай — это томаты, которые оставляют себе 29% огородников. Второе место занимают огурцы (24%), третье — картошка (22%). Кабачки, ставшие предметом народного шутливого фольклора, отмечают всего 9% дачников. Яблоки и ягоды составляют меньшую долю «сезонной корзины», составляя 9% и 4% соответственно. Остальные 3% предпочитают другие овощи и фрукты», — говорится в исследовании.

Опрос был проведен на платформах медиахолдинга Rambler&Co, в нем приняли участие 61 170 интернет-пользователей, среди которых 52% составили мужчины и 48% — женщины.

В начале сентября в Орловской области жители поселка Верховье самостоятельно произвели ремонт ямы на дороге, заложив ее кабачками.

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