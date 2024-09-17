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В Курской области вновь объявляли ракетную опасность

Курский губернатор Смирнов: ракетную опасность объявили в регионе

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Илья Питалев/РИА Новости

Угроза ракетной опасности объявлена в Курской области. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Курская область: ракетная опасность!» — написал губернатор.

Он напомнил местным жителям, что дома необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Пешеходам, которых сирена застала на улице, Смирнов порекомендовал зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие. Сирены звучали чуть более 20 минут.

Накануне в небе над Курской областью была сбита ракета Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал губернатор региона. Смирнов также напомнил местным жителям, что нельзя приближаться к осколкам снарядов, и тем более трогать их руками. О такого рода находках нужно сообщать по телефонному номеру 112.

В начале июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков призвал жителей использовать подвалы в качестве укрытий.

Ранее в сети появился новый дипфейк с участием курского губернатора.

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