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В Амурской области пропал вертолет с тремя людьми на борту

Вертолет с тремя людьми на борту потерпел крушение в Зейском районе Приамурья

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Вертолет Robinson R66 потерпел крушение в Зейском районе Приамурья. Об этом сообщает МЧС региона.

Сообщается, что на борту вертолета находились три человека. Другие подробности не приводятся.

Главный инженер золотодобывающей компании «ХЭРГУ» сообщил, что поиски ведут две наземные группы предприятия в составе восьми человек и двух единиц техники.

В конце августа на Камчатке пропал вертолет Ми-8 с 22 людьми на борту, включая три члена экипажа и 19 пассажиров. На следующий день были найдены обломки судна. Следователи рассматривают две основные версии крушения: ошибка пилота или техническая неисправность.

2 августа тушивший лесные пожары в турецкой провинции Адана вертолет рухнул в озеро.

Ранее в Ставропольском крае разбился самолет.

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