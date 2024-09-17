Бывшему следователю снизили срок за подделку дела о стрельбе в «Москва-Сити»

Мосгорсуд снизил срок наказания бывшему следователю СК РФ Левону Агаджаняну, получившему 11 лет за подделку дела о стрельбе в деловом центре «Москва-Сити». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы.

«Приговор Замоскворецкого районного суда Москвы в отношении Агаджаняна изменить», — говорится в решении Мосгорсуда.

В судебной инстанции уточнили, что по совокупности преступлений экс-следователю назначили 10 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Басманный суд постановил заключить под стражу экс-следователя СК России Левона Агаджаняна в декабре 2020 года. Он был задержан до этого по подозрению в совершении нескольких преступлений, в частности, фальсификации доказательств по делу о стрельбе в «Москва-Сити», случившейся в 2017 году.

Агаджанян расследовал перестрелку охранников двух бизнесменов. Драка и стрельба произошла в середине ноября 2017 года после перепалки в одном из ресторанов, расположенных в башне «Око» комплекса «Москва-Сити». В результате пострадали шесть охранников.

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