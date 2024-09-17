Названы регионы, куда придет похолодание в течение текущей недели

Резкие колебания температуры прогнозируются в течение недели на Урале и в Сибири. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«На Урале, в Свердловской области очень резкие колебания температуры от 16 до 20 градусов днем и 4-5 градусов ночью, по области — до минус 5», — отметил синоптик.

По его словам, четверг принесет смену циркуляции воздуха, облачную, дождливую погоду. Дневные температуры понизятся до 14-15°C.

Атмосферное давление также будет падать.

Вильфанд обратил внимание, что в Сибири ночные температуры будут около 0 градусов.

Накануне Вильфанд заявил, что текущий 2024 год может стать самым теплым в истории России.

Например, 13 сентября в Москве стало самым теплым за последние 75 лет. Синоптик Михаил Леус тогда рассказывал, что на базовой столичной метеостанции ВДНХ к 13:00 мск воздух прогрелся до +26,2°C, что на 1,9°C выше, чем 13 сентября 1998 года.

Ранее россиянам рассказали, как долго на курортах продлится бархатный сезон.