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Дипломаты запросили информацию о задержанном в США россиянине

Посольство РФ: дипломаты запросили информацию о задержанном в США россиянине

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Алексей Агарышев/РИА Новости

Дипломаты запросили информацию о задержанном в США россиянине Денисе Постовом, которого местные правоохранители обвинили в незаконном экспорте микроэлектроники. Об этом сообщается в Telegram-канале посольства России в Соединенных Штатах.

В дипмиссии заявили, что там знают о задержании Постового в штате Флорида, однако официального уведомления от местных правоохранительных органов российские дипломаты не получали.

«Запросили информацию о местонахождении россиянина в Государственном департаменте», — сказано в сообщении.

В посольстве отметили, что после получения информации дипломаты свяжутся с соотечественником и окажут ему необходимое консульско-правовое содействие.

О задержании гражданина России по обвинению в незаконном экспорте микроэлектроники якобы для военных целей ранее сообщил минюст США. В числе предъявленных россиянину обвинений также: нарушение закона о реформе экспортного контроля, контрабанды, отмывании денег и мошенничестве. По мнению американских властей, микроэлектроника, экспортом которой занимался россиянин, может использоваться при производстве беспилотников.

Ранее в МИД РФ предупредили, что в США участились случаи арестов россиян.

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