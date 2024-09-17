Глава «ЕРСМ Сибири» пытался сбежать по крыше при задержании в Красноярске

Руководитель компании «ЕРСМ Сибири» Роман Безруков, был задержан по уголовному делу о хищении почти 1 миллиарда рублей у министерства обороны в процессе строительства центра управления связи. При попытке задержания он пытался сбежать через крышу своего дома, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

«Безруков при задержании пытался скрыться. Из квартиры по лестнице он вылез на крышу. Оттуда его пришлось снимать сотрудникам СОБР», — отметил источник агентства.

Следствие планирует обратиться в суд с просьбой о заключении Безрукова под стражу.

По данным правоохранителей, в период с 2021 по 2023 год он вместе с неустановленными соучастниками похитил средства, выделенные Минобороны на строительство, и использовал их по своему усмотрению, не выполнив обязательства по проекту.

Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

16 сентября министерство внутренних дел РФ завело в Красноярске уголовное дело о хищении средств.

Дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ, и одним из его фигурантов стал Безруков. По данным следствия, в течение последних нескольких лет он вместе с сообщниками вывел в теневой оборот не менее 993 млн 812 тыс. рублей из государственного бюджета. В результате руководителя ООО «ЕРСМ Сибири» взяли под стражу.

Ранее бывший военный получил условный срок по делу о хищении земель у МО РФ.