Россиянам покажут новую экранизацию «Граф Монте-Кристо»

На российские экраны выходит новая версия знаменитого романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Как сообщается в расписании премьер на Кинопоиске, премьера адаптации классической истории состоится 19 сентября.

В фильме за авторством Александра де Ла Пательера и Матье Делапорта главную роль исполнил Пьер Нинэ, который известен по таким фильмам, как «Черный ящик» и «Обещание на рассвете».

Эта экранизация, как отмечается в релизе, сохранит оригинальный сюжет: завистливые недоброжелатели замышляют против моряка Эдмона Дантеса, что приводит к его пожизненному заключению в замке Иф. Однако Дантес сумеет сбежать, обнаружит сокровища и начнет новую жизнь под именем графа Монте-Кристо, стремясь отомстить за свои несправедливые обвинения.

Кроме того, стало известно, что эта франко-бельгийская лента планирует участвовать в конкурсе на премию «Оскар» в 2025 году и уже попала в шорт-лист в категории «Лучший иностранный фильм».

До этого в рамках «серого» проката до России добралась комедия Тима Бертона «Битлджус Битлджус» — продолжение ленты 1988 года о призраке-«биоэкзорцисте».

Ранее в России выросла средняя цена билета в кинотеатрах.