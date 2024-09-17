Береговая охрана США раскрыла новые подробности последних минут на борту судна «Титан»

Последними словами, услышанными от экипажа экспериментального батискафа «Титан», направлявшегося к обломкам «Титаника», были слова «здесь все хорошо». Об этом пишет Associated Press.

Береговая охрана США представила видео и аудио реконструкции событий в первый день двухнедельных слушаний о причинах взрыва. Экипаж на борту Titan общался посредством текстовых сообщений с персоналом на борту вспомогательного судна Polar Prince.

Экипаж потерял связь после обмена текстовыми сообщениями о глубине по мере погружения «Титана». Затем Polar Prince отправил несколько сообщений с вопросом, видит ли Titan корабль на своем бортовом дисплее. Одним из последних ответов от Titan было «здесь все хорошо».

Также береговая охрана указала на то, что подводный аппарат не был законсервирован для хранения в течение семи месяцев в 2022 и 2023 годах. На него могла оказывать влияние стихия. Корпус также никогда не проверялся третьими лицами, как это требует стандартная процедура, заявили они.

Также они отметили его нетрадиционную конструкцию.

Первый свидетель слушаний, Тони Ниссен, бывший технический директор компании, которой принадлежал Titan, дал показания о том, что он чувствовал спешку с началом работы во время своей работы в компании. На вопрос, было ли давление, чтобы спустить Titan на воду, он ответил: «100%».

«Титан» взорвался 18 июня 2023 года, вызвав всемирную дискуссию о будущем частных подводных исследований.

Ранее была представлена самая быстрая частная подводная лодка.