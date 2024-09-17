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Автобус из Мачу-Пикчу попал в ДТП в Перу

Автобус с туристами попал в ДТП в Перу, возвращаясь из Мачу-Пикчу

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Martin St-Amant/Wikimedia

Автобус с 20 туристами попал в ДТП в Перу, возвращаясь из древнего города инков Мачу-Пикчу. Об этом сообщает радио RPP.

«Туристический автобус, который вез людей из Мачу-Пикчу, сошел с дороги <...> и упал с 15-метрового склона», — говорится в сообщении.

В автобусе находились как иностранные, так и местные туристы. Причиной ДТП, скорее всего, стал туман.

По данным вещателя, есть пострадавшие, их точное число неизвестно.

Мачу-Пикчу — крепость древней Америки, находящаяся в современном Перу, ее часто называют «потерянным городом инков». Включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. По данным ученых, крепость была основана инками незадолго до 1500 года и строилась на вершине горного хребта вплоть до захвата окрестных территорий испанцами, затем была покинута. Уникальность Мачу-Пикчу связана еще и с тем, что крепость не была разрушена или перестроена испанцами.

На днях сообщалось, что во время дорожно-транспортного происшествия с автобусом на трассе СуэцКаир в Египте пострадали несколько десятков туристов из России.

Ранее в автобус с пассажирами в Пермском крае врезался грузовик.

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