В России могут увеличить пособие по уходу за ребенком

Правительство России рассматривает увеличение пособия по уходу за ребенком до полутора лет, которое выплачивается родителям в декретном отпуске, сообщает РБК.

Глава правительства Михаил Мишустин поручил проработать этот вопрос по итогам июльской сессии по национальному проекту «Семья». Срок исполнения поручения — 1 января 2025 года.

Пособие по уходу за ребенком для граждан, подлежащих соцстрахованию, планируется увеличить в два этапа: с 2025 года — до 50% от среднего заработка, а с 2026 года — до 60% от среднего заработка. Сейчас пособие составляет 40% от среднего заработка за два предыдущих года, но не более 49,1 тыс. руб. в месяц. В 2025 году максимальный размер пособия вырастет до 86,2 тыс. руб. для родителей со средней зарплатой в 100 тыс. руб. и выше, а для зарплаты 50 тыс. руб. пособие увеличится до 25 тыс. руб. против текущих 20 тыс. руб.

До этого старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Елена Цацура рассказала, что при переезде в другой регион размер единого пособия может увеличиться.

Ранее сообщалось, что назначение единого пособия новорожденным станет проще для уже получающих выплату.