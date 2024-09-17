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В суде назвали дату предварительного слушания по делу Панина

Суд проведет предварительное слушание по делу Панина во вторник

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Алексей Куденко/РИА Новости

Второй западный окружной военный суд 17 сентября проведет предварительное слушание по заочному уголовному делу в отношении актера Алексея Панина, обвиняемого в публичном оправдании терроризма. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, слушание пройдет в 10:00 мск.

5 сентября суд зарегистрировал дело в отношении Панина. До этого прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение против актера и направила его в суд. Причиной уголовного дела стало его сообщение, датированное октябрем 2022 года. Следствие нашло в записях артиста сообщения, «содержащие совокупность лингвистических и психологических признаков оправдания террористического акта на Крымском мосту».

В феврале 2024 года районный суд Москвы принял решение о заочном аресте Панина на два месяца с момента экстрадиции или депортации артиста на территорию РФ либо с момента его фактического задержания в России. А 29 мая актера внесли в список террористов и экстремистов.

Ранее стало известно, что Панину грозит семь лет колонии.

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