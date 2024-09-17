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Во Франции рассмотрят резолюцию об импичменте Макрона

Резолюцию об импичменте Макрона рассмотрят в парламенте Франции

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Hannah Mckay/Reuters

Во вторник, 18 сентября, в Национальном собрании Франции, нижней палате парламента, будет обсуждаться резолюция об импичменте президента Эммануэля Макрона, предложенная левой партией «Непокорившаяся Франция». Об этом сообщает РИА Новости.

Инициатива была выдвинута после того, как Макрон исключил представителей левых из нового правительства, несмотря на успех их коалиции на парламентских выборах. Документ подготовлен в соответствии со статьей 68 конституции Франции, которая позволяет отстранить президента от должности в случае нарушения им своих обязанностей. Резолюцию поддержали 81 депутат от блока «Новый народный фронт», включая 72 представителя «Непокорившейся Франции», а также зеленые и некоторые депутаты из группы «Левые демократы и республиканцы».

Бюро, высший коллегиальный орган нижней палаты, в котором 12 из 22 членов представляют левых, должно решить, допустима ли резолюция. Однако социалисты отказались поддержать инициативу Меланшона, а против нее выступили экс-президент и ныне депутат Франсуа Олланд, а также лидер зеленых Марин Тонделье.

Если резолюция пройдет этот этап, ее должен одобрить законодательный комитет из 73 депутатов, где у левых всего 24 места. После этого в течение двух недель за документ должны проголосовать две трети Национального собрания (385 депутатов). Аналогичные процедуры должны пройти и в сенате, где у левых нет большинства. Если сенат одобрит резолюцию (232 голоса), обе палаты соберутся на совместное заседание, и для принятия решения необходимо поддержать его 617 из 925 парламентариев. В случае успешного голосования президент будет немедленно отстранен от должности.

26 августа глава парламентской фракции партии «Непокоренная Франция» Матильда Пано уже сообщала о намерении отправить Макрона в отставку.

Ранее в Госдуме пригрозили «достать револьвер» из-за действий Макрона.

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