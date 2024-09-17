Полиция устанавливает обстоятельства пожара в доме в Анапе

В Анапе сотрудники полиции устанавливают обстоятельства пожара, который произошел в ночь 15 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главное управление МВД России по Краснодарскому краю.

Как рассказали в ведомстве, сотрудники полиции незамедлительно прибыли на место происшествия совместно с нарядом пожарной части, однако на момент прибытия возгорание было самостоятельно потушено заявителем.

«В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, и привлечению виновных к ответственности в установленном законом порядке», — сказал собеседник РИА Новости.

Вечером 16 сентября издание Life со ссылкой на Telegram-канал SHOTсообщало, что в дом приемного отца Дани Милохина Дмитрия Тюленева в Краснодарском крае кинули «коктейль Молотова». Уточнялось, что неизвестные попытались сжечь жилье Тюленева в ночь на 15 сентября. Мужчина вернулся домой в районе четырех часов и услышал мощный хлопок, а выйдя во двор, увидел горящие стройматериалы.

Ранее при пожаре в Луганской народной республике пострадали два человека.