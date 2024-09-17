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ФНС начала рассылать уведомления об уплате налога на вклады

РБК: россияне начали получать уведомления от ФНС об уплате налога на вклады

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Федеральная налоговая служба (ФНС) начала рассылку уведомлений россиянам о начислении налога на процентные доходы от вкладов. Как сообщает РБК, информация стала доступна в личных кабинетах налогоплательщиков.

В уведомлениях ФНС указаны банки, в которых были открыты вклады, сумма начисленных процентов по счетам и депозитам в этих кредитных учреждениях, а также сумма налога, которую необходимо уплатить (для ее расчета из общей суммы вычитается необлагаемый налогом доход в размере 150 тысяч рублей) и итоговая сумма к выплате.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ), касающийся вкладов, введен в России с 2021 года, однако сроки его уплаты неоднократно переносились. Первым годом, за который будет взиматься налог, стал 2023-й, а выплаты ожидаются в 2024 году. Налог затронет тех, кто размещал средства на банковских счетах и депозитах в прошлом году и получил процентный доход, превышающий необлагаемую сумму. Уплатить налог необходимо до 1 декабря 2024 года, аналогично налогам на имущество или транспорт.

До этого сообщалось, что Сбербанк с 11 сентября повысил ставки по вкладам «Лучший %» до 20% годовых, а по «СберВкладу» — до 19% годовых.

Ранее эксперт спрогнозировал максимальные ставки по вкладам и кредитам в 2024-2025 годы.

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