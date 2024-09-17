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В Нигерии спасли 20 пассажиров с атакованного пиратами судна

Punch: ВМС Нигерии освободили 20 пассажиров судна от пиратов

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Zhang Baoping/Global Look Press

ВМС Нигерии освободили 20 пассажиров с судна, на которое напали пираты. Военные выявили новую тактику преступников, которые, как сообщается, могут сотрудничать с операторами судов, пишет газета Punch.

По данным передовой оперативной базы ВМС Нигерии в Бонни, штат Риверс, на морском маршруте между Порт-Харкортом и Бонни были освобождены 20 человек, включая женщин и детей. Командир базы Максум Мохаммед отметил, что разведывательные данные указывают на возможное сотрудничество некоторых судовладельцев с пиратами для организации атак.

Мохаммед пояснил, что операторы намеренно заполняют места на судне пассажирами, а затем на полпути симулируют поломку двигателя. В это время на судно совершают нападение пираты, похищая людей и требуя выкуп.

По его мнению, в случае с освобожденными 20 пассажирами злоумышленники планировали использовать аналогичную схему.

Несколько лет назад Минобороны обнародовало видео со спасением панамского судна от пиратов в Гвинейском заливе. На видео показаны кадры с высадкой группы антитеррора большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» на контейнеровоз «Люция», идущего под флагом Панамы из Республики Того в Республику Камерун.

Ранее в Госдуме назвали украинских военных пиратами за попытку захватить буровую установку.

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