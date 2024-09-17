Россиянам рассказали, каким языкам программирования проще обучиться с нуля

Для новичков, которые хотят стать веб-разработчиками и создавать удобные приложения, лучшим решением будет начать с PHP или JavaScript. Тем, кто хочет решать сложные аналитические задачи, заниматься администрированием, ИИ, лучше начать с Python. Также следует рассмотреть Kotlin — это целая экосистема, построенная на базе Java, которая позволяет создавать мультиплатформенные приложения, благодаря чему, часто применяется для мобильной разработки, рассказал «Газете.Ru» Кирилл Мокевнин, сооснователь онлайн-школы программирования Хекслет.

«Не стоит выбирать первый язык исходя только из простоты его изучения, самое главное — чтобы в дальнейшем можно было без лишних проблем найти работу. Критически важно при выборе направления брать во внимание текущий спрос на определенных специалистов в конкретном регионе», — объяснил он.

Помимо теоретических знаний, касающихся конкретного языка, существуют и фундаментальные навыки, обладание которыми может значительно ускорить процесс обучения программированию.

«Например, знания в области математических операций, булевой алгебры, а также основ комбинаторики, алгоритмов и структур данных позволят быстрее постигать искусство написания кода. С другой стороны, мнение, что без математических навыков путь в программирование закрыт — в корне неверно. Для того, чтобы грамотно программировать, достаточно будет знаний по математике школьного уровня», — отметил эксперт.

Практико-ориентированное обучение с поддержкой наставника всегда будет самым эффективным подходом в обучении программированию. Лучше всего, если начинающего программиста будет сопровождать компетентный ментор, который подметит неочевидные ошибки и направит внимание ученика в нужную сторону, однако постоянный контакт с наставником может оказаться слишком дорогим.

«На выручку приходят интерактивные онлайн-тренажеры, с их помощью любой новичок может в игровой манере получать необходимые знания и оттачивать практические навыки написания кода. В результате наставнику не приходится тратить время на исправление часто встречающихся ошибок и он может давать более индивидуальные и полезные советы. Главные преимущества таких тренажеров — возможность постоянно практиковаться и моментальная обратная связь после каждого совершенного шага, которая позволяет подмечать важные нюансы и наглядно видеть свой прогресс», — резюмировал Мокевнин.

Ранее выяснилось, что почти половина россиян боятся, что их аккаунт будет взломан.