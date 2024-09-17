Почти треть россиян завидуют тем, кто знает английский

Почти каждый третий россиянин (28%) испытывает добрую зависть к тем, кто знает английский язык и считает, что знать английский — это очень круто. Это показало исследование Skyeng, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Каждый четвертый (20%) считает, что знать язык — мейнстрим, то есть хорошо, но ничего необычного в этом нет. 9% относятся к таким людям с уважением, так как понимают количество затраченных усилий. 8% считают, что знать английский — странно, ведь люди тратят на него много времени, но зачастую не используют эти знания в реальной жизни. Остальные (35%) относятся к таким людям нейтрально.

70% россиян считают, что знание английского языка поможет в разных сферах жизни. Так, 35% считают, что английский поможет в путешествии, ведь только с ним можно полноценно посетить другие страны. Каждый пятый опрошенный (21%) убежден, что знание языка напрямую скажется на доходе. Ведь только с ним можно поступить в иностранный университет, либо получить место работы в международной компании. Для 9% английский язык — лучший помощник в развлечениях. Он позволяет не только услышать, но и понять речь любимого актера в оригинале. 6% говорят о том, что знание языка поможет устроить личную жизнь, не ограничиваясь поиском партнера в своей стране.

«Наиболее частый уровень знаний английского языка — Beginner и Elementary. Этого уровня достаточно для того, чтобы задавать и отвечать на простые вопросы собеседника. Для учебы в иностранном университете или работы в международной компании минимальный требуемый уровень — Upper Intermediate. При регулярных занятиях на начальном уровне можно вырасти до уровня Intermediate за период 3-6 месяцев», — прокомментировала Марина Евстратова, Product Manager Skyeng.

Большинство россиян (53%) знают только русский язык. Немного меньше (34%) знают два языка — русский и английский. 13% — учат три языка.

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