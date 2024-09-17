Динамика региональной бедности с 2013 по 2022 год возвращалась к досанкционным показателям

Экономические и политические кризисы 2014-2022 года в совокупности с пандемией COVID-19 и продолжительным локдауном заметно отразились на социально-экономическом положении российских домохозяйств. Это показало исследование Центра «Институт социального анализа и прогнозирования» ИПЭИ РАНХиГС, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Так, в 2015 году в 76 субъектах РФ уровень бедности вырос относительно досанкционного 2013 года, в том числе в 40 регионах рост бедности составил не менее 5 процентных пунктов.

К 2022 году во многих регионах ситуация улучшилась. Однако только в 49 субъектах Федерации уровень бедности оказался ниже, чем в 2013 году, а в 34 регионах сохранялся на более высоком уровне. Наибольший рост бедности отмечен в Орловской области (на 10,9 п. п.) и Ненецком АО (на 13,4 п. п.).

Также, к 2022 году в 31 регионе уровень бедности среди пенсионеров по старости все еще оставался выше уровня 2013 года.

К 2022 года в 37 регионах уровень бедности среди семей с детьми все еще сохранялся на уровне выше 2013 года.

По отношению к 2013 году в 2015 году, когда наблюдался пиковый уровень бедности, он не вырос, а снизился только в 7 регионах; еще в 36 регионах уровень бедности вырос менее чем на 5 п. п.; в 40 регионах рост бедности составил 5 п. п. и более относительно уровня досанкционного 2013 года, в том числе в 8 регионах — более 10 п. п. (Республика Алтай, Чеченская Республика, Северная Осетия-Алания, Курганская область, Тверская область, Псковская область, Республика Марий Эл, Ненецкий АО) (Рисунок 1).

К 2022 году во многих субъектах Федерации ситуация по сравнению 2013 года улучшилась. Однако только в 49 регионах уровень бедности оказался ниже, чем в 2013 г.; в 34 регионах уровень бедности сохранялся на более высоком уровне по сравнению с 2013 г. Максимальное превышение в Ненецком АО (на 13,4 п. п.), в Орловской области (на 10,9 п. п.) и Республике Северная Осетия-Алания (на 8,7 п. п.).

Среди пенсионеров по старости уровень бедности в 2022 году снизился в 51 регионе, а в 31 регионе все еще сохранялся на уровне выше 2013 г., в том числе в 12 регионах превышение составило от 1,5 п. п. и более. Сильнее всего уровень бедности среди пенсионеров по старости вырос в Кабардино-Балкарской Республике (на 6 п. п.), Республике Саха (Якутия) (на 7,2 п. п.) и Ненецком АО (на 7,8 п. п.).

В 2015 году уровень бедности среди семей с детьми вырос в большинстве субъектов Федерации. В 34 регионах уровень бедности среди семей с детьми вырос более чем на 10 п. п. Наиболее резкий рост — более 15 п. п. — можно отметить в Калининградской области, Республике Мордовия, Архангельской области, Пензенской области, Курганской области, Липецкой области, Ненецком АО, Вологодской области, Республике Северная Осетия-Алания, Тверской области, Республике Марий Эл и Псковской области. На пике кризиса рост бедности не наблюдался только в 10 регионах (Республика Ингушетия, Хабаровский край, Сахалинская область, Приморский край, Нижегородская область, Тульская область, Кировская область, Брянская область, Ханты-Мансийский АО, г. Москва).

К 2022 году ситуация по сравнению с 2013 годом значительно улучшилась. Однако в 37 регионах уровень бедности среди семей с детьми все еще сохранялся на уровне выше 2013 г. По сравнению с 2013 годом уровень бедности в 2022 году оказался выше более чем на 10 процентных пунктов в Свердловской области (на 10,5 п. п.), Кабардино-Балкарской республике (на 11,2 п. п.), Магаданской области (на 12,3 п. п.), Калининградской области (на 13,1 п. п.), Ненецком АО (на 16,9 п. п.), Липецкой области (на 17,4 п. п.), Республике Северная Осетия-Алания (на 24,0 п. п.), Орловской области (на 28,9 п. п.).

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