Эксперт рассказал о предпочтениях российских туристов при выборе отеля

По словам директора B2B2C-направления SberDevices Михаила Попова, путешественники все чаще учитывают не только стоимость проживания и местоположение гостиницы, но и уровень ее технологического оснащения. Об этом он рассказал «Газете.Ru».

«Выбирая, в какой гостинице остановиться, путешественники, помимо стандартных запросов — стоимости проживания и удобного месторасположения — все чаще обращают внимание на их технологичность и оснащение интеллектуальными системами, которые на порядок повышают комфорт гостей и позволяют потреблять привычный контент. Узнать обо всех дополнительных услугах отеля на одном экране, иметь доступ к онлайн-кинотеатрам, стриминговым сервисам и сообщать персоналу о своих пожеланиях без звонков на ресепшн — только малая доля запросов современных туристов», — объяснил он.

По внутренним данным, 15% путешественников относятся к тем, кто ценит помимо персонализации услуг новые возможности на базе IT. И это число с каждым годом только растет. Кроме этого, мы отмечаем растущий интерес со стороны путешественников к цифровому консьержу, который благодаря GigaChat API, программному интерфейсу доступа к нейросети GigaChat, помогает решать множество нестандартных вопросов — от того, куда пойти сегодня или какая будет погода, до помощи при заказе такси.

«Оснащение отелей «умными» решениями значительно повышает индекс удовлетворенности клиентов (CSI — Customer satisfaction index) и, как следствие, процент гостей, готовых вернуться в отель», — отметил он.

Ожидается, что к 2025 году 93% взаимодействий с клиентами в гостиницах будет происходить через AI-интерфейсы, что сократит время получения информации потребителем и повысит его лояльность к месту отдыху. При этом, согласно исследованиям, внедрение цифровых консьержей и AI-чат-ботов может повысить уровень удовлетворенности гостей на 10-30%, при этом сокращая операционные затраты отельеров до 30%. Более того, использование таких решений способствует увеличению средней заполняемости отелей на 10%.

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