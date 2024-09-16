Стали известны подробности о подозреваемом в покушении на Трампа

ФБР сообщило, что в рамках расследования попытки покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа уже допросили членов семьи, друзей и бывших коллег подозреваемого. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы допросили семь гражданских свидетелей», — уточнил специальный агент ФБР Джеффри Велтри.

Также силовики изучают сообщения СМИ и публичные заявления Райана Уэсли Рута, который говорил о своем желании завербовать афганских солдат и других людей для борьбы за Украину. ФБР направило несколько запросов в компании с просьбой предоставить данные о телефонах и аккаунтах субъекта в социальных сетях.

Накануне в гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании.

Ранее Трамп увидел след Байдена и Харрис в покушении на себя.